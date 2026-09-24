Iga läbitud kontrollpunkti eest sai osavõtja ühe loosi. Loosiauhindadeks olid maiustused ning peaauhinna, tordi, võitis Liisi Koppel. Osalejate seas olid ka Kärdla koolil külas olnud Leedu õpilased.
SPORT
50 AASTAT | Orienteerumisneljapäevakud lõpetasid juubelihooaja
Hiiumaa orienteerumisneljapäevakute 50. hooaja viimasel osavõistlusel Kärdlas Villalao juures osales 119 inimest. Rajameister Ene Leht oli 17. septembril linna ja lähiümbrusse paigutanud 10 kontrollpunkti.
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