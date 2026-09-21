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MUUTUSED | Reili Rand lahkus Hiiumaa haigla nõukogust

Seni Hiiumaa haigla nõukogusse kogukonna esindajana kuulunud Reili Rand pani ameti maha omal soovil ja isiklikel põhjustel.

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Hiiumaa haigla. | Foto: Eike Meresmaa

Nõukogu esimees Agris Peedu märkis, et päris ilma hääleta hiidlased nõukogus siiski ei jäänud. 

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