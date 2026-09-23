AHTO ILMAJUTUD | Septembri lõpp tuleb soe

Ilm püsib sügisesel lainel. Järgneva nädala jooksul on ilm pigem niiskepoolne. Kui nädala lõpuni jätkub madalrõhkkondade võidukäik, siis uuel nädalal on rohkem lootust kõrgrõhkkonna peal ning sel juhul näeb ka veidi enam päikest.