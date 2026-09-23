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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Septembri lõpp tuleb soe

Ilm püsib sügisesel lainel. Järgneva nädala jooksul on ilm pigem niiskepoolne. Kui nädala lõpuni jätkub madalrõhkkondade võidukäik, siis uuel nädalal on rohkem lootust kõrgrõhkkonna peal ning sel juhul näeb ka veidi enam päikest.
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Foto: Arabella Valtin

Neljapäeval (24.09) liigub lõunast-kagust Eesti suunas madalrõhkkond. Sadu veel ei jõua, aga põhja- ja kirdetuul tasapisi tugevneb ning päevasooja on 14…16°C.

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