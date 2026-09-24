Jälgi meid
Pane leht kiiremini käima Päis

SPORT

RATTAMATK | Kärdla rattasõit sai ligi 40 aastat hiljem uue alguse

Kärdla Keskväljakult startis laupäeval (26.09) 52 ratturit 24-kilomeetrisele Coop Hiiumaa rattamatkale.

Avatar photo
Rattamatkal osales üle 50 ratturi. Esiplaanil Lembit Vainumäe ja Kaja Antons. | Foto: Häli-Herta Haavapuu

Tänavune rattamatk ei olnud päris uus ettevõtmine. Selle eeskujuks olid Kärdlas aastakümneid tagasi korraldatud rattasõidud. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

SPORT

50 AASTAT | Orienteerumisneljapäevakud lõpetasid juubelihooaja

Hiiumaa orienteerumisneljapäevakute 50. hooaja viimasel osavõistlusel Kärdlas Villalao juures osales 119 inimest. Rajameister Ene Leht oli 17. septembril linna ja lähiümbrusse paigutanud 10 kontrollpunkti.

14 tundi ago

TERVIS

TÖÖTERVISHOID | Töötervishoiuarst aitab leida viisi, kuidas töö tervist ei rikuks

Töötervishoiu mõte ei ole ainult töötaja tervise kontrollimine, vaid uurimine, kuidas inimene ja tema töö kokku passivad. Vahel võib juhtuda, et inimene teebki talle...

14 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Otsasaamine pole lahendus

Töötervishoiuarsti juures võib juhtuda üks veider asi. Selle asemel, et oma hädad ausalt lauale laduda, püüab inimene näidata, et temaga on kõik korras. Saab...

15 tundi ago

HOROSKOOP

HOROSKOOP | 24.–30. september

Jäär

17 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×