Naisena, emana, partnerina, ettevõtjana leian end ikka aeg-ajalt olukorras, kus praktilisus ja olme, “vaja” ja “teha” ehitavad üksteise otsa suure torni. Ja selle asemel, et seal kõrguda ning kaugele näha või rõõmust hüüda, leian end käte, jalgade ja südamega hoidmas torni alumisi korruseid, et see ikka püsiks.