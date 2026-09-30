Professor Margus Viigimaa Regionaalhaiglast viis läbi loengu südame tervise teemal ning kultuurikeskuse sammassaalis mõõdeti vererõhku, hinnati kolesterooli- ja veresuhkrunäitajaid ning soovi korral sai ka nõustamist kardioloogidelt.
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GALERII | Kuidas hoida südame tervist?
Teisipäeval, 29. septembril tähistati Kärdla Kultuurikeskuses ülemaailmset südamepäeva. Südamepäeva raames tõsteti teadlikkust südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamiseks ning räägiti tervislike eluviiside tähtsusest.
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