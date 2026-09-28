Raamatukogus töötamisel on Ene Vannase sõnul suur eelis – seal satub kätte raamatuid, mis viivad teiste maade, kultuuride ja inimeste juurde. Tihtipeale aitavad need midagi märgata iseenda eluski. Nii juhtus ka hiljaaegu loetud Dörte Hanseni romaaniga “Õunamaa”, mille tegevus toimub peamiselt Altes Landis. Piirkonna nimi tähendab eesti keeles sõna-sõnalt vana maad, raamatu pealkiri aga viitab sealsetele suurtele õunaaedadele.
KULTUUR
RAAMATULEID | Kauge maa, mis polegi võõras
Esmapilgul võib tunduda imelik, et Ene Vannas, kes pole Põhja-Saksamaal käinud, leiab väga palju ühist Hamburgi lähedal asuva Altes Land piirkonna ja Hiiumaa vahel, õigemini küll nendes paikades elavate inimeste vahel.
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