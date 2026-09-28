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KULTUUR

RAAMATULEID | Kauge maa, mis polegi võõras

Esmapilgul võib tunduda imelik, et Ene Vannas, kes pole Põhja-Saksamaal käinud, leiab väga palju ühist Hamburgi lähedal asuva Altes Land piirkonna ja Hiiumaa vahel, õigemini küll nendes paikades elavate inimeste vahel.

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Raamatud on Ene Vannast saatnud lapsest saati – nüüd töötab ta ise nende keskel. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Raamatukogus töötamisel on Ene Vannase sõnul suur eelis – seal satub kätte raamatuid, mis viivad teiste maade, kultuuride ja inimeste juurde. Tihtipeale aitavad need midagi märgata  iseenda eluski. Nii juhtus ka hiljaaegu loetud Dörte Hanseni romaaniga “Õunamaa”, mille tegevus toimub peamiselt Altes Landis. Piirkonna nimi tähendab eesti keeles sõna-sõnalt vana maad, raamatu pealkiri aga viitab sealsetele suurtele õunaaedadele.  

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