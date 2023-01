PPA ei soovita merejääle minna

Politsei- ja piirivalveameti Kärdla jaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et heitlikud ilmad on muutnud jääolud ebastabiilseks ja jää ei pruugi kõikjal inimest kanda. „Seetõttu ei soovita politsei praegu merejääle minna,“ ütles Raudsepp, kes ühtlasi jagas soovitust, kuidas praegu merejääl käituda. Kui oled ikkagi veekogu jääle läinud, siis veendu, et jää kannab sind; hoia eemale lahvandustest ja jää­pragudest; kui kuuled jää praksumist, siis lahku viivitamatult jäält ning jääle minnes pane alati töövalmis jäänaasklid.

„Kui sul ei ole jäänaaskleid, siis astu julgelt ligi Kärdla merepäästjatele ja küsi omale isiklikud jäänaasklid,“ soovitas Raudsepp.

Veekogul või jääl hätta sattudes helista hädaabinumbril 112. Jää­olusid saab jälgida jääkaardilt, mis on üleval veebilehel www.emhi.ee.

Päästeamet keelas alates 20. jaanuarist Pärnu-, Saare-, Rapla-, Lääne-, Järva- ja Hiiumaa siseveekogude jääle mineku. Hiiumaal on siseveekogudeks näiteks Tihu järv ja Kirikulaht.

