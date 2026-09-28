Pardapoodide uuendustöid tehakse Rohuküla–Heltermaa ning Virtsu–Kuivastu liinidel laevade kaupa ning tööd kestavad ühe laeva kohta ligikaudu kaks nädalat. Parvlaevadel Leiger ja Piret avatakse uued pardapoed oktoobri keskel ning parvlaevadel Tiiu ja Tõll oktoobri lõpus. Pardarestod on kogu perioodi vältel avatud.
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PARDAPOED UUENEVAD | R-Kiosk lõpetab praamidel tegutsemise
Alates 1. oktoobrist vahetub TS Laevade parvlaevadel pardapoe teenusepakkuja ning oktoobri jooksul saavad pardapoed uue kontseptsiooni ja värske ilme. Senine pardapood R-Kiosk teenindab reisijaid septembri lõpuni.
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