Kristel Peikeli sõnul on Star FM-i Hiiumaale toomine olnud pikk protsess ning tegemist ei ole ühekordse turundusaktsiooniga. Turismiklaster on võtnud eesmärgiks suurendada nii väliskülastajate arvu kui ka Hiiumaa aastaringset külastatavust.
UUDISED
OTSE HIIUMAALT | Star FM teeb viis päeva programmi Kärdlast
Raadiokanal Star FM teeb 28. septembrist 2. oktoobrini oma programmi Kärdla keskväljakult. Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Peikeli sõnul on ettevõtmise eesmärk näidata Hiiumaad sihtkohana, kuhu tasub tulla ka väljaspool suvehooaega.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
SISUTURUNDUS
Allergikute jaoks ei sõltu kodune heaolu ainult temperatuurist ja õhuniiskusest. Oluline on ka see, kui palju õietolmu, tolmu, hallitusseente eoseid ja muid õhus levivaid...
UUDISED
Hiiumaa Haldus alustab sel nädalal ujumissildade veest välja võtmist. Esimesena võetakse välja Hausma ujumissild, seejärel tänavu paigaldatud uus vettepääsutee Rannapaargu rannas.
UUDISED
Alates esmaspäevast, 28. septembrist teenindab Sõru–Triigi liini nelja nädala jooksul asenduslaev Reet.
UUDISED
Alates 1. oktoobrist vahetub TS Laevade parvlaevadel pardapoe teenusepakkuja ning oktoobri jooksul saavad pardapoed uue kontseptsiooni ja värske ilme. Senine pardapood R-Kiosk teenindab reisijaid...