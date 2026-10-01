Seetõttu räägitaksegi juba aastakümneid vajadusest kaasata eri huve otsustuste tegemise juurde ja luua vahetud suhtluskanalid valijate ja valitute vahel.
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OSAVALLAKOGUDE TULEVIK | Kogukonnakomisjonis peitub ohte
Eelmisele sajandile iseloomulikus traditsioonilises demokraatias sai valija olla otsustuste juures ühe korra nelja aasta jooksul. Kaasaegses infoühiskonnas on seda selgelt liiga vähe. Valijal on loomulik soov, et teda kuulataks sagedamini. Seejuures ei maksa unustada, et lisaks tõesele informatsioonile levivad eetris ka valed ja isegi luulud (näitena lapik maakera). Võta sa siis kinni, mis õige ja mis vale.
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