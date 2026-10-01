OSAVALLAKOGUDE TULEVIK | Kogukonnakomisjonis peitub ohte

Eelmisele sajandile iseloomulikus traditsioonilises demokraatias sai valija olla otsustuste juures ühe korra nelja aasta jooksul. Kaasaegses infoühiskonnas on seda selgelt liiga vähe. Valijal on loomulik soov, et teda kuulataks sagedamini. Seejuures ei maksa unustada, et lisaks tõesele informatsioonile levivad eetris ka valed ja isegi luulud (näitena lapik maakera). Võta sa siis kinni, mis õige ja mis vale.