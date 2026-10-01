OSAVALLAKOGUDE TULEVIK | Hambad ristis pole mõtet vana hoida

Kui olen osavallas inimestega rääkinud, siis arusaam osavallast on muutunud üha hägusamaks. Kui oli veel osavallavanem ja oma eelarve, siis sai oma soovidega ikka Liili poole pöörduda ja koos lahendusi otsida. Nüüd on Hiiumaa Haldus, vallavalitsuse valdkondlikud ametnikud ja muidugi IT lahendused. Osavalla järgi suurt vajadust ei nähta.
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