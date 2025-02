OODATAKSE AUHINDU | Hiidlane kogub Hispaanias raha Hiiumaa haigla sünnitusosakonnale

Grete Mäeotsa ja tema äripartnerite ettevõte korraldab ka tänavu Hispaanias elavate eestlaste kogukonnale 24. veebruaril heategevusliku Eesti Vabariigi aastapäeva balli.

Costa del Sol´is toimuva balli loterii ja oksjoni jaoks sooviksid nad Hiiumaa tooteid ja teenuseid, mida auhindadena välja loosida ja õnnerattas keerutada.

„Äkki mõni Hiiumaa ettevõtja ja tore tegija märkab meid ja toetab?“ selgitas Mäeots, miks pöördus abipalvega ka Hiiu Lehe poole. Ballile kutsutakse esinejaid Eestist: tänavu on kutsutud lauljad Koit Toome, Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.

Eelmisel aastal laulsid ballil hiidlased Ott Lepland ja tema tädipoeg Karl Erik Tamme. Siis selgus vahva kokkusattumus – nii Karl Erik kui Grete, kes tollal kandis perekonnanime Kark, on pärit Viskoosast ja Karl Erik elas isegi Grete vanaemaga samas trepikojas.

Oleme küll kaugel, aga samas meie soov Hiiumaale tagasi anda on suur.

„Eestimaa sünnitusmajade toetamine, et nii midagi kodumaale tagasi anda, oli väga äge mõte,“ sõnas Mäeots, miks kogutakse Eesti 107. sünniaastapäevale pühendatud ballil raha just Eesti Sünnitusmajade Fondile. „Oleme küll kaugel, aga samas meie soov Hiiumaale tagasi anda on suur.“

Grete Mäeotsa sõnul on ta oma lapsed sünnitanud Pelgulinna sünnitusmajas, kus üle 30 aasta töötas anestesioloogina tema ämm. Kuna nüüd elavad nad oma perega kaugel Hispaanias, tahaksid nad midagi teha Eesti heaks. Just sellepärast võtsid nad eelmisel aastal ühendust sünnitusmajade fondiga Eestis. Mõte meeldis ka fondi juhatajale Laine Randjärvele ja koostööd tehakse ka tänavu.

Eelmisel aastal koguti balli heategevusoksjonil 3650 eurot, mis fondile üle anti. Fond lisas veel 6000 eurot ja Hiiumaa Haigla soetas selle raha eest sünnitusosakonnale loote jälgimisseadme. Kokku on lepitud, et sel aastal kogutud tulust saab Hiiumaa haigla katta sünnitusosakonna töötajate koolituskulusid.