NOOR TALENT | Hiidlasest mõminaräppar Andris Valk avaldas uue singli

Lugu peegeldab tema isiklikku teekonda, sealhulgas loomingulist pausi ja eneseotsinguid pärast mandrile kolimist ja kaitseväge. Andris Valk kirjeldas Elu24-le, et ei tee muusikat pelgalt tegemise pärast, vaid peab oluliseks ausust ja sisulist sõnumit. Tema loominguline lähenemine on muutunud teadlikumaks ning ta ehitab lugusid üles nagu helilooja, pöörates tähelepanu detailidele ja kvaliteedile. Kuigi ta peab muusikat praegu hobiks ja kireks, ei välista ta, et sellest võib tulevikus kujuneda ka karjäär.
