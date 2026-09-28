MONOTEATER | Peeter Oja astub Kärdlas lavale

Kuula artiklit Your browser does not support the audio element.

9. oktoobril kell 19 astub Kärdla Kultuurikeskuses lavale Peeter Oja monoetendusega „Täna õhtul… Peeter Oja”. Oja tuleb publiku ette iseendana ning räägib elust, inimestest ja ühiskonnast talle omase teravuse ja huumoriga.

Monoetendustega alustas Oja enam kui tosina aasta eest, 2013. aastal. Algul ootamatu ja pisut hirmutav üksi laval olek on hakanud talle üha enam meeldima. Peeter Oja sõnul on üks olulisemaid asju seejuures publiku kuulamine: “Vaja on tajuda saali temperatuuri ja reaktsioone, sest kuigi etenduse sõiduplaan on olemas, on publik iga kord uus.”

“Monoetenduses oledki üksi, tuled lavale ja algabki teater. Ja kõik sõltub ainult sinust,” ütles näitleja.

Kärdla Kultuurikeskuse saal on selliseks kohtumiseks tänuväärne paik. Monoteater ei vaja enda maksmapanekuks suurt lava ega dekoratsioonide tulevärki. Väikeses saalis loevad näitleja hääl, pilk ja paus ning publik pole kauges ja anonüümses pimeduses. Esineja ja vaatajate vahel tekkiv pinge – vahel isegi sõnaline dialoog – muudab iga õhtu kordumatuks.

Oja on Eesti publiku ees olnud aastakümneid, kuid 9. oktoobril pole tema kõrval teisi näitlejaid ega tegelaskuju, mille rolli sisse saaks end ära peita. On Peeter Oja, publik ja üks õhtu Kärdlas.

Etendus algab 9. oktoobril kell 19 Kärdla Kultuurikeskuses. Pilet maksab 27 eurot ja pileteid vahendab Piletitasku.ee