MEILE KIRJUTATAKSE | GLOBE õppeekspeditsioon Muhu saarel

Uurimistöö keskendus neljale valdkonnale: hüdrosfäärile, atmosfäärile, pedosfäärile ja biosfäärile. Esmalt koostasid õpilased uurimisplaani – mõtlesid läbi, mida ja kuidas nad uurima hakkavad. Seejärel ootas ees pikk uurimispäev looduses, kus töötati oma vaatluspunktides. Lisaks jätkusid uuringud ka klassiruumides, kus kogutud andmeid analüüsiti ning nende põhjal järeldusi tehti.