Lige ja Kuusik on tänavu Läti sarjas osalenud neljal etapil ning jõudnud kõigil neist 2WD Rookie klassis kahe parema hulka. Vidzeme, Talsi ja Gulbise etapil võitsid nad oma klassi, Ērgļis lisandus teine koht.
SPORT
LÄTI MINIRALLI | Lige ja Kuusik jäid Ērgļis klassivõidust napilt ilma
Lätis Ērgļi minirallil 2WD Rookie klassis BMW Compactiga sõitnud Jarmo Lige ja Sten Kuusik lõpetasid võistluse ajaga 16.56,41. Klassi võitsid Hugo Otomers ja Gatis Otomers vaid 1,52 sekundit kiirema ajaga.
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