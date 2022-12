Laevaliini absurdne graafik narrib saarte vajadusi

Hiiumaa-Saaremaa paremast koostööst ei saa asja, kui selle elluviimisel peab sõltuma Sõru-Triigi parvlaeva liinigraafikust, mis ei teeni reisijate ega saarte arengu huve.

Sõru-Triigi laevaliini graafiku tihedamaks ja mõistlikumaks muutmise jutt on Hiiumaa ja Saaremaa juhtide jaoks vast juba tuim rutiin. Küsitakse riigi­isadelt, et kas graafikut tihedamaks saaks teha ja vastus on alati, et ei saa. Ja nii kuni järgmise korrani.

Laevad sõidavad küll iga päev, aga loogika nende graafikutes ja liinireiside arvus suures pildis puudub. Kuidas muidu seletada seda, et pooltel päevadel ei saa mõlemas suunas sõita. Jääb arusaamatuks, miks kolmel päeval nädalas on võimalik sõita hommikul Saaremaale ja õhtul tagasi, aga vastupidi mitte?