KUULA | Hiiu Lehe minutid 4. märtsil

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Ristnas purustati rekord
- Kevadekuulutajad kohal
- Hiiumaa abi Ukrainale
- Keskväljaku tuline arutelu
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
