SUUR RÄNDELAINE | Esimesed kevadekuulutajad saabusid saartele

Hiiumaa linnuvaatleja Leho Aaslaidi sõnul kohati 26. veebruaril Hiiumaal ja Saaremaal esimest hallhane, kiivitajat, põldlõokest ja sookurge. “Tavaliselt tulevad esimesed mööda rannikut just saartele,” ütles Aaslaid.
KULTUUR
Hiiumaa tuletornide aasta toob suvel Tahkuna tuletorni hoovi teatri, kui Naaditeater toob vaatajateni soomerootsi kirjaniku Tove Appelgreni näidendi “Majakavahi tüdrukud”, lavastajaks Ermo Mäeots.
UUDISED
Vaatamata väga külmale ja lumisele ilmale, oli tänavune veebruar Ristnas aegade kõige päikeselisem, kui päike paistis seal 94 tundi. Päikesepaiste kestust hakati Ristnas mõõtma...
TEEMA
Kunagi, umbes 15 aastat tagasi, kui jääteed olid veel ametlikult avatud, oli mul üks esimene elektriratas, millel olid naelkummid. Siis tekkis mõte, et sõidan...
UUDISED
Pruulikoja seminariruumis toimunud Kärdla Linna Seltsi korraldatud keskväljaku-teemalises mõttelaboris lõi kaasa peaaegu kolmkümmend inimest ja mõtetest puudus ei olnud.