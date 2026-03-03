ILM VEEBRUARIS | Kassaris mõõdeti lume paksuseks 29 sentimeetrit

Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli veebruari keskmine õhutemperatuur Heltermaal -7,3 kraadi, Ristnas -5,1 (norm -1,6 kraadi) ja Kassaris -7,2 kraadi. Heltermaal annab see pikas andmereas jaheduselt 13. koha ja Ristnas 17.-19. koha koos 1960. ja 1977. aastaga.