Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli veebruari keskmine õhutemperatuur Heltermaal -7,3 kraadi, Ristnas -5,1 (norm -1,6 kraadi) ja Kassaris -7,2 kraadi. Heltermaal annab see pikas andmereas jaheduselt 13. koha ja Ristnas 17.-19. koha koos 1960. ja 1977. aastaga.
ILM VEEBRUARIS | Kassaris mõõdeti lume paksuseks 29 sentimeetrit
Vaatamata väga külmale ja lumisele ilmale, oli tänavune veebruar Ristnas aegade kõige päikeselisem, kui päike paistis seal 94 tundi. Päikesepaiste kestust hakati Ristnas mõõtma 2011. aasta oktoobris ning tänavune veebruar ületab 30 minutiga 2017. aasta veebruari rekordi.
Hiiumaa tuletornide aasta toob suvel Tahkuna tuletorni hoovi teatri, kui Naaditeater toob vaatajateni soomerootsi kirjaniku Tove Appelgreni näidendi “Majakavahi tüdrukud”, lavastajaks Ermo Mäeots.
Kohe samal päeval, kui temperatuur tõusis plusspoolele, saabusid saartele esimesed kevadekuulutajad, andes märku kevade lähenemisest.
Kunagi, umbes 15 aastat tagasi, kui jääteed olid veel ametlikult avatud, oli mul üks esimene elektriratas, millel olid naelkummid. Siis tekkis mõte, et sõidan...
Pruulikoja seminariruumis toimunud Kärdla Linna Seltsi korraldatud keskväljaku-teemalises mõttelaboris lõi kaasa peaaegu kolmkümmend inimest ja mõtetest puudus ei olnud.