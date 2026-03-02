NÄDAL POLITSEIS | Kärdlas sai jalgrattur vigastada

Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust, kaks kriminaalmenetlust ja 12 väljakutset, tegi möödunud nädala sündmustest kokkuvõtte Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
