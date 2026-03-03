Üks põhiprobleem keskväljaku aktiivsena hoidmisel on kindlasti see, et valdav osa keskväljakut ümbritsevatest hoonetest on sellised, kus tavapärane tööpäev lõppeb kell 17 ning nädalavahetustel on need täiesti suletud. Kui lisaks Mamma Miale ja pritsumajale oleks ümber väljaku rohkem majutus- või toitlustusega tegelevaid ettevõtteid, või selliseid asutusi, mille tööaeg ei lõppe kell 17, siis oleks pilt oluliselt parem. Riigimaja toomine keskväljaku äärde seda probleemkohta mitte kuidagi ei lahenda!
ARVAMUS
REPLIIK | Keskväljaku edu võti peitub suhtlemises
Tänast olukorda keskväljaku aktiviseerimisel ei saa liiga heaks pidada. Jah, ühest küljest võib öelda, et soojal ajal käivad lapsed seal rulatamas ja tõuksiga sõitmas ning ilusatel suveõhtutel käib linnarahvas ja turistid purskkaevusid nautimas. Aga samas sellist mõnusat keskväljakule omast siginat-saginat seal kogu aeg ei ole – see mõnus sumin on pigem harva ning ebaregulaarne.
