REPLIIK | Keskväljaku edu võti peitub suhtlemises

Üks põhiprobleem keskväljaku aktiivsena hoidmisel on kindlasti see, et valdav osa keskväljakut ümbritsevatest hoonetest on sellised, kus tavapärane tööpäev lõppeb kell 17 ning nädalavahetustel on need täiesti suletud. Kui lisaks Mamma Miale ja pritsumajale oleks ümber väljaku rohkem majutus- või toitlustusega tegelevaid ettevõtteid, või selliseid asutusi, mille tööaeg ei lõppe kell 17, siis oleks pilt oluliselt parem. Riigimaja toomine keskväljaku äärde seda probleemkohta mitte kuidagi ei lahenda!