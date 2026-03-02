Jälgi meid
ABI TEEL | Hiidlased saatsid Ukrainasse kiirabiauto

Hiiumaalt Ukraina poole vurav kiirabiauto on täis peamiselt meditsiiniseadmeid ja -tarvikuid.

Hiiumaa Haigla haldusjuht Tõnis Laanemäe ja Lauka saeveski omanik Kaido Kiin tõstavad varustust kiirabiautosse. | Foto: Reet Kokovkin

Hiiumaa Haigla juhatuse liige Riina Tamm sõnas, et kui Kaido Kiin ja Kaidi Kirs tegid ettepaneku, kiirabiautoga rinde jaoks hädatarvilikud vahendid teele saata, siis vaadati oma võimalused üle. 

