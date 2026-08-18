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KULUD KASVASID | Pargi 3 ja Kärdla lasteaia ehitus vajavad lisaraha

Pargi tn 3 hankekomisjon tunnistas edukaks Vilton Hiiu OÜ pakkumuse hinnaga 2 160 920,40 eurot ilma käibemaksuta. Koos projekti muude kuludega kujuneb selle eeldatav kogumaksumus ligikaudu 700 000 euro võrra suuremaks kui valla eelarvestrateegias kavandatud.
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Vana Kärdla lasteaed Kalda tänaval. | Foto: Harda Roosna

Täiendava rahastuse küsimus jõuab Hiiumaa vallavolikogu ette 27. augustil. Projektile on meetmest “Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine” eraldatud 1 301 253,60 eurot toetust.

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