Kõpu jäi esmakordselt Sõrve tuletornile alla

Mullu käis Sõrve tuletornis rohkem külastajaid kui Kõpu tuletornis. Tuletornide külastuste üldarv on transpordiameti andmetel kolmandat aastat langustrendis.

2022. aastal osutus esma­kordselt populaarseimaks Saaremaal asuv Sõrve tuletorn, mida külastati 27 572 korral. Külastuste arvult teiseks jäi Hiiumaa Kõpu tuletorn, mida käidi vaatamas

25 640 korral ehk see kogus paar tuhat külastust vähem. Aasta varem (2021) kogus Kõpu tuletorn 28 755 külastust ja Sõrve tuletorn 23 000 ehk Sõrves oli ligi 6000 külastust vähem. 2020. aastal olid vastavad numbrid 35 893 Kõpus ja 34 333 Sõrves ehk Kõpu tuletornil oli poolteist tuhat külastust enam.

Transpordiameti navigatsioonimärgistuse üksuse juhataja Andry Rütkinen ütles, et tuletornid pakuvad jätkuvalt Eesti inimestele suurt huvi. Sellegipoolest on külastuste arv selgelt languses. Kui 2020. aastal oli tuletornide külastusi umbes 123 000 ja 2021. aastal 102 000, siis mullu külastas Eestis avatud tuletorne alla saja tuhande, täpsemalt 99 606 inimest.