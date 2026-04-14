Atesteerimised hakkavad suuremas mahus toimuma küll alles tuleval aastal, kuid Margit Kagadze tundis, et on õige aeg tööl teha vahefiniš ja vaadata, kuhu Kärdla kool on jõudnud. Tallinna Ülikooli Hariduse Akadeemia juures läbitud varajane atesteerimine annab talle võimaluse tulevikus ise aidata koolijuhtidel ennast hinnata.
KOOL KINDLATES KÄTES | Hiiumaal sai esimene koolijuht atesteeritud
Uuest aastast muutub koolijuhtidele kohustuslikuks atesteerimine, mille Hiiumaal läbis esimesena Kärdla koolijuht Margit Kagadze, kelle sõnul on tegemist põhjaliku enda tööle tagasi vaatamisega.
