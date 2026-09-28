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KULTUUR

KONTSERT | Muusikapäeval saab tasuta kuulata VHK orkestrit

Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril annavad Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester ja dirigent Rasmus Puur Hiiumaal kaks tasuta kontserti. Kell 13 esineb orkester Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning kell 18 Kärdla kirikus.
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VHK keelpilliorkester Käinas Tobiase majamuuseumi ees. | Foto: Erakogu
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Kontserdid avavad ühtlasi VHK keelpilliorkestri uue hooaja. Kavas on läbilõige Eesti ja Euroopa heliloomingust – Wolfgang Amadeus Mozarti, Jean Sibeliuse ja Gustav Holsti looming kõlab kõrvuti René Eespere, Jaan Räätsa, Cyrillus Kreegi ja Mart Saare teostega.

Rahvusvahelist muusikapäeva tähistatakse Eestis Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel igal aastal 1. oktoobril, et väärtustada muusikat ja muusikuid ning tuua elav muusika võimalikult paljude kuulajateni. VHK keelpilliorkestri Hiiumaa kontserdid on osa enam kui sajast kontserdist, mis sel päeval üle Eesti toimuvad.

Kontserdid on kõigile kuulajatele tasuta.

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