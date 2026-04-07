KOLUMNIST | Millist Hiiumaad me noortele pakume?

Turismi ja sündmuskorralduse erialad sobivad Hiiumaale suurepäraselt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi turismi regionaalse mõju analüüsi kohaselt on turismi mõju majandusele Hiiumaal kõrgem kui Eesti keskmine: 2024. aasta otsene mõju Hiiumaa majanduses oli 7% (keskmine 4,8%) ning kaudne mõju 10,4% (keskmine 7%). Rahaliselt tõi turism Hiiumaale aastal 2024 kuni 16 miljonit eurot.