Turismi ja sündmuskorralduse erialad sobivad Hiiumaale suurepäraselt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi turismi regionaalse mõju analüüsi kohaselt on turismi mõju majandusele Hiiumaal kõrgem kui Eesti keskmine: 2024. aasta otsene mõju Hiiumaa majanduses oli 7% (keskmine 4,8%) ning kaudne mõju 10,4% (keskmine 7%). Rahaliselt tõi turism Hiiumaale aastal 2024 kuni 16 miljonit eurot.
ARVAMUS
KOLUMNIST | Millist Hiiumaad me noortele pakume?
Gümnaasium ja rakenduslik kolledž HIIG+ avas õpilaste vastuvõtu 2026/27 õppeaastaks. Valida on 3-aastase gümnaasiumi ja 4-aastase kutseõppe vahel. Viimases saab omandada elamusturismi teenindaja ja sündmuskorraldaja ameteid, gümnaasiumidiplomi saab ka kutseõppest.
UUDISED
UUDISED
TEEMA
UUDISED
