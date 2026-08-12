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SPORT

KEERULISTES OLUDES | Tugev tuul pani noored purjetajad proovile

Orjaku sadamas peetud seitsmendal Coop Hiiumaa Oti regatil krooniti Optimisti põhiklassis Hiiumaa meistriks Hugo Oago ning LHV sisenejate arvestuses Pärt Hendrik Eesmaa.
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Noorimate ehk LHV sisenejate arvestuse sai esikoha Pärt Hendrik Eesmaa, teiseks tuli Annaliis Valtin ja kolmandaks Armin Toomik. | Foto: Erakogu

Optimisti põhiklassis said purjetajad kahe päeva jooksul kirja kõik kaheksa kavandatud sõitu. Hiiumaa meistrivõistluste arvestuses oli parim Oago, teise koha sai Stig Telvik ja kolmanda Hugo Laanmets.

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