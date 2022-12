Tänavu Aasta Õpetaja ja Hooliva Kodaniku tiitliga pärjatud tantsuõpetaja Tiina Kaev räägib Tt-stuudio V rühma kauaoodatud reisist Prahasse ja Budapesti ning esinemisest Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu Noorte Tantsu foorumil ja galal lõppematu heldimuse ja siira rõõmuga. Kõigi tantsustuudio tantsijate üle tunneb ta nii suurt uhkust, nagu oleksid nad kõik tema enda lapsed.

Reis, mis pidi algselt toimuma aastal 2019 ja siirduma hoopis Armeeniasse, lükkus edasi kõigepealt koroona ja seejärel sõja tõttu. Lõpuks sai see käesoleva aasta novembris siiski teoks, kuid reisisihtideks hoopis Praha ja Budapest, festival nimega „Autumn Tale Praha ja Budapest 2022“. Tantsutüdrukutele ja nende kaaslastele tähendas see pea kaht nädalat külg-külje kõrval elamist, sest kohe pärast reisi, 18. novembril, toimus Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu korraldatud Noorte Tantsu foorum ja gala, millele eelnesid ka proovid. „Olime kui kokku kasvanud, vahele jäi vaid üks päev, mil me ei kohtunud,“ ütles Tiina. Sellesse aega mahtus kamaluga seiklusi ja emotsioone nii esinemiseks valmistumisel, erinevate rahvastega tutvumisel kui ühistranspordiga rändamisel.