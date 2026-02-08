JÄÄTEE AVATUD | Hiiumaa-Saaremaa vaheline jäätee tehti sõiduautodele avatuks

Jäätee pikkusega 17 kilomeetrit on avatud ainult valgel ajal kell 8.30–17. Viimane sõiduk lubatakse jääle kell 16.30. Jääteel on konarusi ja 2,8. kilomeetrile on rajatud üle prao jääsild.
Selleks, et jäätee püsiks avatuna, tuleb rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.
Teed hooldab Verston Eesti OÜ.
Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda soovitame vaadata portaali TarkTee jääteede kaardilt, mida täiendatakse uue info korral. Sõidukijuhtidel palume rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.
Jääteel liiklemise kord:
- jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 m nähtavuse korral liiklus suletakse;
soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);
- jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt 2 minutilise ajavahemiku järel;
- sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 m;
- keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;
- tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;
- turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad;
- ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;
- jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.
Jääteele sõites salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.
Tungiv palve sõidukijuhtidele: mitte sõita seni avamata jääteedele, see on eluohtlik!
