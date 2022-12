Kolmanda advendi õhtul toimus Haapsalu Toomkirikus kontsert, mille peateoseks oli jõuluaja üks armastatumaid muusikalisi suurvorme – Camille Saint-Saëns`i „Jõuluoratoorium“. Ettekandel osalesid Haapsalu Toomkoor, Haapsalu naiskoor „Kaasike“, Haapsalu Poistekoor, Tallinna Toomkoguduse koor, Viimsi Püha Jakobi koguduse koor ja Kiili kammerkoor. Solistidena astusid üles Triin-Eliis Süld, Tuuri Tede, Eva Maria Shepel, Mati Turi ja Atlan Karp. Samuti Lääne­maa Kammerorkester, mis sedapuhku koondas endas mängijaid nii Haapsalu Muusikakoolist, Hiiumaalt, Lihulast kui ka mujalt. Dirigent Lehari Kaustel, kes hiidlastest viiuliõpilastele juba suvelaagritest tuttav, kutsus septembri keskel meid üles endiga liituma, esmalt jõulukontserdiks ja pikemas plaanis ka eelseisvaks noorte laulupeoks. Kuna Hiiumaal praegu pidevalt tegutsevat keelpilliorkestrit pole, vastas kutsele lausa üheksa noort, kel viiuliõpingud Kärdla Muusika­koolis või Käina huvi­kooli Emmaste filiaalis alles pooleli või juba lõppenud. Riste Sofie Käärile meeldis teos ja see, et nii palju erinevaid koosseise selles osales. Palade Põhi­kooli 7. klassi õpilane Arabella Mürk, kes õpib korraga nii flööti kui viiulit ja Kärdla Põhikooli 4. klassi õpilane Adeele Reeth Kuusk said tuttavaks läinud suvel dirigent Lehari korraldatud kolmepäevases orkestrilaagris Soomes. Arabella ütles, et on varem mänginud küll suures flöödiorkestris, kuid mitte koos nii paljude keelpillide ja kooridega. Adeele Reeth meenutas: „Olin nii haaratud kõigest toimuvast, et tulin kümnenda osa alguses pisut hiljem sisse. Aga muidu dirigent on 5+!“ Emmaste Põhikooli 6. klassi õpilane Ott Kristjan Kadakas õppis alates teisest klassist kolm aastat viiulit, siis sai villand ja katkestas. Poolteist aastat jäi vahele, kuni selle aasta oktoobris ei andnud süda rahu ja otsustas õpinguid jätkata. Õpetaja ei andnud hõlpu ja utsitas kohemaid oratooriumi mängima. Küsimusele, mis ta selles osalemisest arvas, vastas noormees: „Tahaksin teinekord noote natuke varem õppima hakata. Muidu oli ikka vägev! See vokaal oli võimas!“

Ka lapsevanemad tulid Haapsallu oma laste uhkes jõuluprojektis osalemisele kaasa elama. Küsimusele, mis tunne on kuulata suurteost, milles oma tütar kaasa lööb, vastas lapse­vanem Omar Jõpiselg: „Ühtpidi on muidugi uhke tunne! Teistpidi usun, et ta saab sellest ühe vahva emotsiooni, mis panebki teda teistmoodi suhtuma klassikalisse muusikasse. Sageli võib see ju mõjuda ka liiga keeruliselt ja tehniliselt, ent täna kuuldud teos oli kaunis ja emotsionaalne!“

Arabella ja Adeele Reeth lisasid, et kumbki pole taolist suurvormi varem mänginud, aga õnneks ei pidanud kõiki osasid kaasa tegema. Kindlasti tahaksid tüdrukud koos Läänemaa kammerorkestriga pürgida suvel ka laulupeole. Jõuluoratooriumi projektis osalesid lisaks nimetatud Hiiumaa noortele veel Sofia Jõpiselg, Reekab Elmi, Dora Maria Käär, Anna Elisabeth Remmelg ja Jakob Hiiemets. Minul õpetajana oli au osaleda projektis vioolamängijana ning on suur rõõm, et saime koos oma saare noortega, lava­täie esinejate ja saalitäie publikuga kogeda imekauneid muusikalisi hetki Haapsalu Toomkiriku võlvide all.