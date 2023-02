Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu projekt hangitakse, ehitusraha aga pole

Esmaspäeval, 30. jaanuaril kuulutas AS Eesti Raudtee välja hanke 7,4 km pikkuse Haapsalu-Rohuküla vahelise raudteelõigu projekteerimiseks, raha selle ehituseks ei paista veel kusagilt. Hankega tellitavad tööd hõlmavad muldkeha, rööbastee, Rohuküla ooteplatvormi ja parkla ning sellega seotud taristu, ühendusteede, ülesõitude ja -käikude, piirdeaedade ning vajalike rajatiste ja keskkonna leevendusmeetmete projekteerimist. Pakkumusi oodatakse kuni 2. märtsini, projekt valmib 2024. aasta veebruariks. Möödunud aastal valmisid Turba-Risti vahelise raudteelõigu põhiprojektid, millele on väljastatud ka ehitusload. Risti-Haapsalu vahelise lõigu põhiprojektid valmivad käesoleval aastal. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Monika Lilles ütles, et Eesti Raudtee on saanud omanikult ehk riigilt suunise projekteerida see lõik lõpuni. „Kõik, mis puudutab rahastust või ehitamise alustamist, siis siin oleks vaja omaniku poolset suunist,“ lisas Lilles.