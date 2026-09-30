19. septembril toimunud Hiiumaa etapile oli registreerunud kokku 45 võistlejat. Võisteldi nii täiskasvanute kui ka noorte arvestustes. Lisaks Crosskart Xtreme’ile olid kavas Seenior 50, Crosskart noorte ja juunioride klassid, SSV ning noorte ja juunioride rallisprint.
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GALERII | Hiiumaal sõideti esmakordselt crosskartidega
Hiidlane Madis Vanaselja sai Hiiumaal esimest korda sõidetud crosskartide rallisprindi Eesti meistri- ja karikavõistluste etapil Crosskart Xtreme klassis 13. koha. Partsi karjääris ja selle ümbruse teedel peetud võistlus lõpetas kuueetapilise hooaja.
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