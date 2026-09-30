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GALERII | Hiiumaal sõideti esmakordselt crosskartidega

Hiidlane Madis Vanaselja sai Hiiumaal esimest korda sõidetud crosskartide rallisprindi Eesti meistri- ja karikavõistluste etapil Crosskart Xtreme klassis 13. koha. Partsi karjääris ja selle ümbruse teedel peetud võistlus lõpetas kuueetapilise hooaja.
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Crosskartide rallisprint Partsi karjääris. | Foto: Eike Meresmaa

19. septembril toimunud Hiiumaa etapile oli registreerunud kokku 45 võistlejat. Võisteldi nii täiskasvanute kui ka noorte arvestustes. Lisaks Crosskart Xtreme’ile olid kavas Seenior 50, Crosskart noorte ja juunioride klassid, SSV ning noorte ja juunioride rallisprint.

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