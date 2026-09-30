GALERII | Hiiumaal sõideti esmakordselt crosskartidega

19. septembril toimunud Hiiumaa etapile oli registreerunud kokku 45 võistlejat. Võisteldi nii täiskasvanute kui ka noorte arvestustes. Lisaks Crosskart Xtreme’ile olid kavas Seenior 50, Crosskart noorte ja juunioride klassid, SSV ning noorte ja juunioride rallisprint.