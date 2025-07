ESSEEKONKURSI KOLMAS KOHT | Minu Hiiumaa 2045

Hiiumaa on minu jaoks kodu, paik, kus saan end tunda vaba ja õnnelikuna. See väike Läänemere saareke on koht, kus kohtuvad inimene, loodus ning meri, kuid kõige selle taustal on Hiiumaal peidus tohutu potentsiaal arenguks ja innovatsiooniks. Heites pilk tulevikule, kujutan ette Hiiumaad 20 aasta pärast – sellest on saanud koht, kus olen rajanud oma perele kodu, loonud enda ettevõtte ning panustanud kohaliku elu edendamisse.