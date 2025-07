ELAMUS | Kui ma kunagi suureks saan, siis ma tahan olla nagu Angus Young

Janika: „Ema, kui ma kunagi suureks saan, siis ma tahan olla nagu Angus Young! Kunagi kui ma väike olin siis ikka vaatasin laval esinejaid ja mõtlesin, et kunagi kui ma suureks saan, siis ma hakkan selliseks. Eriti tore oli Anne Veski, ma oleks kohe kõik võtmed jätnud väljapoole. Aeg läks ja staarid laval vahetusid, kuni mingil hetkel olid nad minust juba nooremad ja ma mõistsin, et see rong läks ilma minu peatuseta mööda. Ja üldse olid kõik äkki igal pool nooremad ja tublimad ja andekamad.