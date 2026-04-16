Alagrupiturniiri alustati kohtumisega hilisema võitja, Leedu rahvusliku korvpalli akadeemia (NKA) vastu. Vastane haaras mängu algusest initsiatiivi ning kuigi hiidlased suutsid kohati vahet vähendada, tuli vastu võtta kaotus 53:76. Meeskonna resultatiivseimad olid Joosep Luht (10 punkti, 7 lauapalli), Ekke Paivel (9 punkti), Robert Randmaa (8 punkti, 8 lauapalli, 4 blokki) ja Kaspar Voolaid (8 punkti).
EESMÄRK TÄIDETUD | KK Askuse/Jetoili U16 poisid täitsid seatud eesmärgi
KK Askuse/Jetoili U16 vanuseklassi korvpallimeeskond osales möödunud nädalavahetusel Balti liiga 16 parema võistkonna finaalturniiril, kus saavutati kokkuvõttes 8. koht. Enne turniiri seati eesmärgiks jõuda kaheksa parema hulka, mis ka täideti.
