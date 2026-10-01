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SPORT

DEBÜÜT | Maria Eller võistles täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel

Orienteeruja Maria Eller tegi Leedus Druskininkai lähistel peetud Euroopa meistrivõistlustel debüüdi täiskasvanute tiitlivõistlustel. Eesti koondisse pääses ta augusti lõpus samas piirkonnas toimunud katsevõistluste kaudu ning oli EMiks valmistunud juba kevadest.
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Maria Eller võistles esimest korda täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel. | Foto: EOC2026 / Mantas Jusas

Eller võistleb esimest aastat põhiklassis, kuid mõte täiskasvanute tiitlivõistlustele jõuda tekkis tal juba siis, kui Leedu EM võistluskalendrisse lisati.

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