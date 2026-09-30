AHTO ILMAJUTUD | Vananaistesuve saab nautida nädala lõpuni

Neljapäeval, reedel ja laupäeval (1.–3.10) oleme Venemaal paikneva kõrgrõhkkonna servas. Ilm on kuiv ja enamasti vähese pilvisusega, alles laupäeva pärastlõunal võib rohkem pilvi lisanduda. Öösiti ning ka ennelõunasel ajal on suur udu võimalus.