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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Vananaistesuve saab nautida nädala lõpuni

Nädala lõpuni saab nautida midagi vananaistesuve laadset – sademeid on pigem vähe ja rohkem on selgemaid hetki. Uus nädal toob aga tagasi madalrõhkkondade võidukäigu.
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Foto: Arabella Valtin

Neljapäeval, reedel ja laupäeval (1.–3.10) oleme Venemaal paikneva kõrgrõhkkonna servas. Ilm on kuiv ja enamasti vähese pilvisusega, alles laupäeva pärastlõunal võib rohkem pilvi lisanduda. Öösiti ning ka ennelõunasel ajal on suur udu võimalus.

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