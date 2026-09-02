VIIMASE ETAPI EEL | Kuivonen võitis Eesti meistrivõistlustel hõbeda

Hiiumaa Jahimeeste Seltsis algab 12. septembril kl 9 jahitunnistuse taotlejate kursus. Koolituspäevad on 12.-13., 19.-20. ja 26.-27. septembril. Täiendav informatsioon https://hjs.ee/jahitunnistuse-taotlejate-kursus/ või telefonil 508 8618 ja e-posti teel hiiu.jahindus@gmail.com