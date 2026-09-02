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SPORT

VIIMASE ETAPI EEL | Kuivonen võitis Eesti meistrivõistlustel hõbeda

Hiiu Purjelaeva seltsi sportlane Jorgen Kuivonen võitis nädalavahetusel Pirital peetud Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustel RS Aero 5 paadiklassis Eesti meistrivõistluste hõbemedali ning juhib viimase etapi eel karikasarja.

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Jorgen Kuivonen. | Foto: Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise liit

Kuivonen kogus kuue sõiduga 15 punkti. Tema seeriasse kuulusid kaks sõiduvõitu, teine ja kaks viiendat kohta ning kuuenda koha tulemus, mis läks halvima sõiduna mahaarvamisele.

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