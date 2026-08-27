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VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 27. augustil

Hiiumaa Vallavolikogu istung 27. augustil kell 15 Kärdlas volikogu saalis.
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PÄEVAKORRAS ON:

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

2. Kõpu küla Kuldallika kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

3. Vallavara omandamine (Kogri tee kinnisasi, Kogri küla)
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, maaspetsialist Merilin Kaevandes

4. Vallavara omandamine (Reigi kalmistu, Pihla küla ja Kõpu alumine kalmistu, Kõpu küla)
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

5. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Krisna kinnisasi, Tempa küla ja Krisna kinnisasi, Hagaste küla)
Ettekandja: maaspetsialist Merilin Kaevandes

6. Audiitori määramine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom

7. Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks ja täiendavate vahendite eraldamine
Ettekandjad: rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom, abivallavanem Omar Jõpiselg

8. Hiiumaa Vallavolikogu 19.12.2024 määruse nr 103 “Hiiumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord” muutmine (II lugemine)
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

9. Hiiumaa valla arengukava 2040+
Ettekandjad: arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk, rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom

10. Kärdla Kooli põhimäärus
Ettekandjad: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut, abivallavanem Liisi Mäeumbaed

11. Hiiumaa valla hariduspreemiate määramise kord
Ettekandjad: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut, abivallavanem Liisi Mäeumbaed

12. Hiiumaa valla eriarsti, üldarsti ja perearsti toetuse maksmise kord
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, sotsiaalosakonna juhataja Pille Näksi

13. Muud küsimused

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