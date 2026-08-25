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UUED NUTIKAPID | Nutikad raamatukapid vahetasid välja vanad puukastid

Uued metallist ja ilmastikukindlad raamatukapid leiab Emmaste, Kõrgessaare, Palade, Suuremõisa ja Hellamaa raamatukogude juurest.
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Nutikas raamatukapp Suuremõisas. | Erakogu

Raamatukappide idee ei ole uus. 

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