UUED NUTIKAPID | Nutikad raamatukapid vahetasid välja vanad puukastid

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Alates 3. septembrist ostan esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal pohli järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30. Tel 5342 1841
Niitmisteenus hooldusniidukiga, muruniitmine, trimmerdamistööd, sae- ja võsatööd.
Tel 5663 6392
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