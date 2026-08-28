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ÜLERIIGILINE LEINAPÄEV | Valitsus kuulutas 29. augusti Siim Kallase ärasaatmise puhul leinapäevaks

Valitsus kuulutas endise peaministri Siim Kallase (2.10.1948–22.08.2026) ärasaatmispäeva – laupäeva, 29. augusti – üleriigiliseks leinapäevaks. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud heiskavad sel päeval Eesti lipu leinalipuna. Leinalipuna heisatakse Eesti lipp ka Pika Hermanni tornis.
Leinalipud heisatakse 29. augustil kell 8 ja langetatakse kell 21.
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Foto: Stenbocki maja
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Lisaks Pika Hermanni tornile heisatakse leinalipp ka Vabadussõja võidusamba jalamil, Tartu tähetornis ja mujal avalikus ruumis. Koos Eesti lipuga heisatud maakondade, linnade, valdade, asutuste ja seltside lipud heisatakse samuti leinalipuna.

Siim Kallase mälestuseks saavad leinalipud heisata ka eraisikud, asutused, organisatsioonid. Selleks tuleb Eesti lipp heisata lipumasti ilma musta lindita nii, et lipu alumine äär jääb masti keskele. Lipuvardal kinnitatakse leina tähistamiseks varda ülemisse otsa 50 mm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad piki lippu lipukanga alumise servani.

Tava kohaselt ei heisata Eesti lippu leinalipuna piiripunktides. Üleriigilisel leinapäeval asendatakse avalikus lippude väljapanekus välisorganisatsioonide lipud Eesti lippudega.

Leinalipuna ei heisata Vabariigi Presidendi, kaitseväe juhataja ega kaitseministri lippu.

Siim Kallas suri 22. augustil 77-aastasena. Ta oli Eesti peaminister, välis- ja rahandusminister, Eesti Panga president, Euroopa Komisjoni asepresident ning mitmekordne Riigikogu liige. Kallas oli üks Isemajandava Eesti ettepaneku autoreid, 1992. aasta rahareformi juhte ja Eesti Reformierakonna asutajaid. Tema tegevus mõjutas oluliselt taastatud Eesti majanduskorralduse kujunemist ning Eesti liitumist Euroopa Liidu ja NATOga.

Avalik hüvastijätt Siim Kallasega toimub laupäeval Estonia kontserdisaalis, kus leiab aset ka riiklik mälestusteenistus. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatele avatud alates laupäeval kella 11st. Kohapeal on võimalik teha sissekanne kaastunderaamatusse. Pärast hüvastijättu saab soovi korral jääda jälgima ka riiklikku mälestustseremooniat.

Koostöös Siim Kallase perekonnaga korraldab endise valitsusjuhi riiklike matuseid riigikantselei. Valitsuse otsusega on moodustatud matusetoimkond, mida juhib riigisekretär Keit Kasemets.

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