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TULEB TAAS | Hiiumaa malefestival on tulekul

Esimesed Hiiumaa malefestivalid on kenasti õnnestunud ja 26.-28.06 toimub Kõrgessaares Viscosa Kultuuritehases III Hiiumaa rahvusvaheline malefestival, kus osavõtjate hulgas malelegende ja päris algajaid mängijaid.
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Hiiumaa Malefestival Viscosa Kultuuritehases. | Foto: Erakogu
Kaasa on mängimas maailma maletipuski olnud suurmeistrid Jaan Ehlvest, Alexei Shirov ( Hispaania), samuti tuntud suurmeistrid Zigurds Lanka( Läti), Tuomas Laurusas ( Leedu), Meelis Kanep ( Eesti), Aleksander Volodin ( Eesti), väga tugevad rahvusvahelised meistrid Vladislav Larkin( Ukraina) ja Toivo Keinanen ( Soome) jt tuntud mängijad.
Hiiumaa malemeestest on juba registreerinud Enn Romandi ja suvehiidlane Jüri Järvet jnr. Loodetavasti on hiidlasi rohkem kaasa mängimas, maailma tippe nii lähedalt näha on suursündmus.
Keegi ei pea kartma osaleda. Osavõtjate hulgas on ka päris algajad mängijaid ja tabeli lõpuosas mängitakse omavahel.
Kõik on teretulnud kaasa elama ja tuntud suurmeistreid oma silmaga kaema ning juttugi puhuma.
Turniirid toimuvad:
26.06 18.00 Välkturniir
27.06 12.00-18.00 Kiirturniir
28.06  10.30 – 14.00 Kiirturniir

 

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