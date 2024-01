TULEB KULTUURIRIKKUSE AASTA | Hiiumaa arengute taga on inimesed

Mõeldes möödunud ja eesootavale aastale, tulevad esimesena meelde märksõnad tervis ja turvalisus.

2023 rajati Hiiumaa Tervisekeskus ja renoveeriti Hiiumaa Haigla.

Tervisekeskus, mille filiaal avatakse Käina kultuurikeskuse hoones, on ühtlasi sillaks möödunud ja alanud aasta vahel. Nimelt on 2024. aasta valla suurim investeeringuobjekt Käina Heaolukeskus. Nimi just nimelt selline, kuna renoveerimise järel saavad kultuurikeskuse hoones lisaks tänastele funktsioonidele olema perearsti ja hambaarsti ruumid. Aga ka eakate päevakeskus.