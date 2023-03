Transpordiameti juht: Hiiumaa lennuliiklus on riigi raha kuritarvitamine

Eelmise aasta lõpus Transpordiameti juhiks saanud Priit Sauk ütles ajakirjas „Teejuht“, et tuleks kõva häälega öelda, kuidas regionaalne lennuliiklus on mugavusteenus ning ühiskond ei pea seda ühiselt kinni maksma.

„Kui me lendame Hiiumaale ja sealt tagasi ning lennukis on vaid kolm riigiametnikust reisijat, siis ma väidan, et see on riigi raha kuritarvitamine,“ ütles Sauk oma mõne lennureisi suurusele kogemusele tuginedes. „Mul tilgub süda verd, sest kulutame väga palju raha ühistranspordile, ent mõne koha pealt tahaks öelda, et tegemist ei ole ühistranspordiga.“

Ta kritiseeris ka parvlaevaliiklust, kus märkis, et pooltühjad laevad on riigiressursi ülekulutamine.

„Tellime praegu viiendat parvlaeva. Kas see on tegelikult vajalik?“ esitas ameti juht küsimuse ja tõdes, et tipphetkedel on tõesti veidi koormust puudu, kuid ükski tark omanik ei investeeri tipukoormust silmas pidades.

Tema sõnul ei julge ühistranspordi tellijad öelda, et kui nõudlust tegelikult ei ole, siis ka sõita (laevadega – toim) ja lennata ei tohiks.

„Seda me kahjuks ei tee ja keegi ei julge nii öelda,“ ütles Priit Sauk, et arenguruumi ühistranspordi korralduses veel on.