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Hiiumaa ametikooli lõpupidu päis 16.08-22.08

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TÄNAVAKÜSITLUS | Kas sulle meeldib uue Hiiumaaga seotud kahe-eurose mündi kujundus?

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