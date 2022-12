Taliharja Vanakurjal läbitakse 101 kilomeetrine rada

Jaanuaris Hiiumaal peetaval ekstreemspordi­võistlusel asub starti 250 võistlejat, kellel on mööda Hiiumaad kulgeva raja läbi­miseks ilma kõrvalise abita 24 tundi.

Kuuendat korda Eestis korraldatav võistlus saab 14.–15. jaanuaril esmakordselt stardi Hiiumaal, kui Kõpust alustades teevad võistlejad tiiru poolsaarel ning suunduvad seejärel Kärdla poole, kus finišeeritakse spordi­keskuses. Neil kahel päeval võib seega mitmel pool Hiiumaal näha palju sportlasi, sõltumata kella­ajast.

Korraldajad hoiatavad, et ultra­vastupidavusretk Taliharja Vanakuri on potentsiaalselt eluohtlik ja osaleda soovija peab tõsiselt kaaluma kõiki riske nagu näiteks eksimine või külmumine ning füüsilisi ja vaimseid väljakutseid, mida talvine ja öine ultramaraton endas kätkeb. „Jooksu mõttes ei ole see üldse kiire,“ ütles Priit Valk, kes võistlusel varemgi osalenud ning stardis ka seekord. Väljakutseks võib osutuda tema sõnul suur lume hulk, kuna kohati siis ilmselt joosta ei õnnestu.

„Hea seltskond, põnevad kohad,“ loetles Valk, miks ta sellise katsumuse ette võtab. „Ja pimedas on põnev ka – enamus distantsist kulgeb ju lambivalgel. Orienteerumise osa teeb ka huvitavaks, kuigi see pole eriti keeruline.“

Enesetunne pärast sellist retke aga on tema sõnul alati suurepärane – suur rahuldus väikesest enese­ületusest. „Alati on ka mõned raskemad hetked, kuid need mööduvad kiirelt,“ leiab ta, et inimvõimetel pole piire. „Piirid on kõik meie peas ja meie endi seatud.“

„Vanakurjad on alati suurepäraselt korraldatud,“ kiitis Priit Valk ja lisas, et Hiiumaa sobib kindlasti ideaalselt sellise ürituse jaoks.Retk on seni toimunud Järvamaal, Ida-Virumaal, Valgamaal, Harjumaal ja Mulgimaal. Osalejate arv on kasvanud esimese korra 35-lt eelmisel aastal Mulgimaa retkel osalenud 250-ni. Osalejaid on rängal jõuproovil kirjas lubatud maksimum ehk veerand tuhat.