KUNSTIAASTA | Põllo rääkis Põllust

Meid on käesoleval aastal hellitatud maalikunsti tippude näituste rohkusega nagu ei enne varem. Uhke on mõelda, et kõik Pikas majas esitletud autorid on seotud Hiiumaaga. Juubilaride Valev Seina (veebruaris-märtsis), Kaljo Põllu (aprillist juunini) ja Ülo Soosteri (tulekul novembris) ulatuslikud väljapanekud võimaldavad aduda, et ka selle väikese saare kunst värvide tiivul taevani võib tõusta, kui parafraseerida tuntud luuleridu.

Kaljo Põllu aastatepikkust loomingut on võrreldud Kristjan Raua ja Oskar Kallase uurimustega Eesti rahva põlise identiteedi sügavuse otsimisel. Paul Ariste on öelnud, et soome-ugrilisus ei piirdu ainult keelega, vaid on ka kunsti ja mõtlemise küsimus. Me oleme harjunud, et Põllu graafikas, nagu me seda tunneme, on iidset mütoloogilist müstilisust. Käesolev näitus on juhendaja Valev Seina sõnul nagu avastamata saladus, sest harjunud graafilise joone asemel on tegemist maalidega, pealegi kombineeritult moodsate fotomontaažidega. Võibolla on vähetuntuse põhjuseks kunstniku äkiline lahkumine meie seast 2010. aastal, et suuresti ei jõudnud maalisari kaugemale perekonna kogust.